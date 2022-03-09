Президент РФ Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре разобраться, почему солдаты-срочники оказались в зоне проведения спецоперации на Украине, и наказать виновных. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

По словам Пескова, до начала проведения специальной военной операции по указанию президента России до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

«Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине. По его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Путин неоднократно заявлял о том, что участие в операции принимают только офицеры и контрактники. Однако 9 марта Минобороны рассказало о нескольких фактах присутствия срочников в частях российских Вооруженных сил. Практически всех таких военнослужащих уже вывели на территорию России.