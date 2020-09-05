Путин поприветствовал участников фестиваля «Российская студенческая весна»

«Этот масштабный проект убедительно доказал свою востребованность, зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дружеского, заинтересованного общения студентов из разных регионов страны, реализации их творческого потенциала», — отметил Путин.

По его словам, культурное мероприятие приобщает молодежь к богатым историческим, патриотическим, ратным традициям России.

Нынешний фестиваль приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Финальный этап «Российской студенческой весны — весны Победы» пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября. Изначально мероприятие планировали на 20–25 мая, но потом его перенесли на осень в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

Фестиваль проходит в России с 1992 года. В 2020-м организаторы выделили следующие конкурсные направления: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика» и «Видео».