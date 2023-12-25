25 декабря 2023, 18:28
Путин поприветствовал Пашиняна на саммите ЕАЭС в Петербурге
Путин встретил премьер-министра Армении Пашиняна на заседании ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург на саммит Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщило РИА «Новости».
Армянского премьера встретил президент Владимир Путин. Он поприветствовал Пашиняна и пожал ему руку.
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По информации Armen Press, визит Пашиняна в Петербург продлится два дня. Канал опубликовал видео, как самолет армянского премьера приземлился в аэропорту Пулково. На выходе с борта авиалайнера Пашиняна встретила российская делегация.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Армении сможет пообщаться с президентом Владимиром Путиным на полях саммитов в Петербурге. Во встречах примут участие члены ОДКБ, в том числе лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Саммит Евразийского экономического совета пройдет 25 декабря, а неформальный саммит СНГ состоится 26 декабря.
Ранее в Петербург прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. В аэропорту его встретил губернатор Александр Беглов.
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