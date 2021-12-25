Путин пообещал президенту Сербии достаточное количество газа зимой

Договоренности о поставках российского газа в Сербию обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Вучич в телефонном разговоре. Как сообщила пресс-служба сербского лидера, переговоры прошли накануне и главы двух государств сначала поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.

Александр Вучич пожелал президенту России крепкого здоровья и больших успехов в 2022 году. В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран, а также региональную и международную повестку.

Путин и Вучич отметили, что экономические связи между Россией и Сербией сильно укрепились, поэтому можно и дальше развивать совместные проекты. В частности, в ближайшее время они могут подписать соглашение о стратегическом экономическом сотрудничестве между двумя странами.

Одной из тем беседы стала энергетическая ситуация в Европе и мире. Эту тему президенты поднимали во время приезда Вучича в Сочи в конце ноября. Президент России Владимир Путин заверил сербского коллегу, что Москва продолжит выполнять взятые на себя обязательства, поэтому Сербия получит достаточное количество газа этой зимой. Также они обсудили вопросы дополнительных поставок по старым ценам.

В середине декабря Александр Вучич говорил, что намерен поднять вопрос о дополнительных поставках газа. Из-за установившейся холодной погоды в Сербии страна дополнительно закупает по шесть миллионов кубометров газа в день. Но цены на бирже очень высокие, поэтому он рассчитывает на дополнительный контракт с Россией по старым ценам.