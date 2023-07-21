Мир 21 июля 2023, 14:45 Путин пообещал защитить Белоруссию в случае нападения Польши Президент Путин: Россия всеми средствами ответит на агрессию против Белоруссии РИА «Новости»

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Белоруссия и Россию объединились в Союзное государство, поэтому в случае нападения на республику армия использует все средства для ее защиты. Президент Владимир Путин объявил об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — сказал он.

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Польша, по словам главы государства, рассчитывала под покровительством НАТО создать коалицию и стать прямым участником конфликта, чтобы в будущем отнять якобы исторически принадлежавшие ей земли, в том числе часть Белоруссии. Путин предупредил о солидарности с белорусской республикой и поддержке в случае необходимости.

Сотни боевиков подготовят для вторжения в Белоруссию и свержения действующей власти, заявил политолог и директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант. В беседе с «Царьградом» он предположил, что в диверсионные отряды включат боевиков с Украины и западных наставников.