Мир 27 апреля 2023, 17:32 Путин пообещал Турции надежное обеспечение энергоносителями Президент Путин анонсировал рост торгового оборота с Турцией после запуска газового хаба РИА «Новости»

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Россия останется самым надежным поставщиком энергоресурсов в Турцию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на торжественной церемонии по передаче ядерного топлива для атомной электростанции «Аккую».

Глава государства отметил, что речь идет в том числе о природном газе, потребность в котором у Турции сократится после запуска работы атомной электростанции.

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«Это дорогой продукт сегодня и будет только дорожать, а Турция будет пользоваться преимуществом державы, которая имеет собственную атомную энергетику, а атомная энергетика, как известно, — одна из самых дешевых», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что сотрудничество в газовой сфере продолжится путем продажи энергоносителя через газовый хаб, который откроется в Турции.

Через эту площадку газ станут покупать заинтересованные страны по рыночным ценам. Такое сотрудничество приведет к росту взаимного товарооборота между двумя странами.

Путин напомнил, что в прошлом году торговый оборот России и Турции превысил 62 миллиарда долларов. Но лидеры двух стран пришли к соглашению увеличить этот показатель путем дальнейшего углубления торговых и экономических связей через рост товарооборота, взаимного открытия рынков и встречных инвестиций.

Создать газовый хаб в Турции Путин предложил в октябре 2022 года. Он пояснил, что туда можно перенаправить потоки из газопровода «Северный поток» для поставки в третьи страны.