Путин пообещал сделать прививку от коронавируса

Лидеры двух государств созвонились, чтобы поздравить друг друга с 30-летием дипломатических отношений между странами.

В ходе переговоров Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина посетить Сеул по мере того, как ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией стабилизируется. В ходе личной встречи стороны смогут обсудить развитие двусторонних отношений.

«Я приеду в Южную Корею <…> Лично привьюсь российской вакциной и поеду», — привела пресс-служба южнокорейского лидера слова президента России.

По данным администрации, стороны обсудили сотрудничество стран в области судостроения и других сферах в рамках концепции «девять мостов». Она предусматривает сотрудничество в области газа, железнодорожного строительства, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других сферах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что если Владимир Путин решит пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, то он сам об этом сообщит, если сочтет необходимым.

Россия стала первой страной мира, где зарегистрировали вакцину от коронавируса. Это препарат Института имени Гамалеи «Спутник V». Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН предложил сотрудникам организации пройти бесплатную вакцинацию.