Мир 28 января 2024, 18:39 Путин пообещал рассказать Лукашенко о происходящем в зоне СВО Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин пообещал белорусскому лидеру Александру Лукашенко, что подробно проинформирует его о том, что происходит в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президенты начали проводить встречу в Константиновском дворце в Стрельне. Главной темой переговоров станет развитие сотрудничества стран в экономической и военно-промышленной сфере.

Реклама

«Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне спецоперации», — указал российский лидер.

В беседе с Лукашенко Путин также отметил, что товарооборот между двумя государствами достиг 42,5 миллиарда долларов за первые 10 месяцев 2023 года и продолжил расти. Ситуация в этой сфере развивается «очень энергично», добавил президент РФ.

Ранее лидеры России и Белоруссии дали старт эксплуатации зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Они по видео-конференц-связи поучаствовали в церемонии запуска нового объекта. Путин подчеркнул, что станция «Восток» поможет ученым решать задачи, связанные с изучением природы.