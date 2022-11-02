Путин пообещал президенту Индонезии предоставить бесплатно значительный объем зерна | 360°

Мир 02 ноября 2022, 16:06 Путин пообещал президенту Индонезии предоставить бесплатно значительный объем зерна Кремль: президент России Путин провел телефонный разговор с главой Индонезии flickr

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Индонезии Джоко Видодо высоко оценил деполитизированную работу индонезийского председательства в G20. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки», — говорится в сообщении.

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В разговоре лидеры стран обсудили предстоящий 15-16 ноября саммит, затронули некоторые актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей в различных областях. Путин отметил готовность России предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Джоко Видодо поддержал эту идею.

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия добилась нового рекорда по сбору зерна. Речь о 150 миллионах тонн.