Путин помог палестинскому офицеру поднять упавшую фуражку
Владимир Путин во время своей поездки в Палестину помог офицеру поднять фуражку. Этот момент заснял на видео Мухаммад Аттик и поделился им на своей странице Facebook.
По данным РИА «Новости», Аттик — личный фотограф президента Палестины Махмуда Аббаса.
На видео президент проходит мимо выстроенных в ряд военных и видит лежащую на полу фуражку. Он наклоняется, чтобы поднять головной убор и возвращает его на голову офицеру. А после показывает ему большой палец.
В тексте поста фотограф подписал: «Уважение президента Путина к палестинской гвардии».
Кремлевский пул РИА также поделился видео на своей странице в Twitter.
До Палестины президент побывал в Иерусалиме на форуме памяти жертв холокоста. Там он открыл монумент «Свеча памяти», посвященный жителям блокадного Ленинграда.
Также в Израиле планировалась встреча Путина с президентом Украины. Но Зеленский на форум просто не приехал.