    24 января 2020, 18:22

    Путин помог палестинскому офицеру поднять упавшую фуражку

    Дарья Морозова

    Владимир Путин во время своей поездки в Палестину помог офицеру поднять фуражку. Этот момент заснял на видео Мухаммад Аттик и поделился им на своей странице Facebook.

    По данным РИА «Новости», Аттик — личный фотограф президента Палестины Махмуда Аббаса.

    На видео президент проходит мимо выстроенных в ряд военных и видит лежащую на полу фуражку. Он наклоняется, чтобы поднять головной убор и возвращает его на голову офицеру. А после показывает ему большой палец.

    В тексте поста фотограф подписал: «Уважение президента Путина к палестинской гвардии».

    Кремлевский пул РИА также поделился видео на своей странице в Twitter.

    До Палестины президент побывал в Иерусалиме на форуме памяти жертв холокоста. Там он открыл монумент «Свеча памяти», посвященный жителям блокадного Ленинграда.

    Также в Израиле планировалась встреча Путина с президентом Украины. Но Зеленский на форум просто не приехал.