«Путин получил только похвалу»: немецкие СМИ оценили поведение Меркель в Кремле

Журналисты Германии оценили встречу президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Кремле. Они сошлись во мнении, что на мероприятии царила дружелюбная атмосфера, а сами переговоры назвали важными как для Берлина, так и для всего мира.

«Меркель во время продолжительных переговоров в Кремле нашла исключительно дружелюбные и позитивные слова для российского президента. Путин получил только похвалу», — пишет Bild am Sonntag. Атмосфера становилась прохладнее лишь в тот момент, когда канцлер начинала говорить об отношениях с Вашингтоном.

Журналисты Der Spiegel отметили, что для Германии этот диалог очень важен в свете подготовки международной конференции по Ливии. Без российской помощи решить проблему будет трудно. Критику Меркель традиционно получила от Die Welt — издание подчеркнуло, что руководитель Германии «слишком внимательно слушала Путина».

Во время встречи в Кремле стороны обсудили проект «Северный поток — 2». Меркель подчеркнула, что проект необходимо довести до конца. Она также раскритиковала ограничительные меры Соединенных штатов против строительства этого газопровода, пишет агентство Ura.ru.