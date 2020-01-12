«Путин получил только похвалу»: немецкие СМИ оценили поведение Меркель в Кремле
«Меркель во время продолжительных переговоров в Кремле нашла исключительно дружелюбные и позитивные слова для российского президента. Путин получил только похвалу», — пишет Bild am Sonntag. Атмосфера становилась прохладнее лишь в тот момент, когда канцлер начинала говорить об отношениях с Вашингтоном.
Журналисты Der Spiegel отметили, что для Германии этот диалог очень важен в свете подготовки международной конференции по Ливии. Без российской помощи решить проблему будет трудно. Критику Меркель традиционно получила от Die Welt — издание подчеркнуло, что руководитель Германии «слишком внимательно слушала Путина».
Во время встречи в Кремле стороны обсудили проект «Северный поток — 2». Меркель подчеркнула, что проект необходимо довести до конца. Она также раскритиковала ограничительные меры Соединенных штатов против строительства этого газопровода, пишет агентство Ura.ru.