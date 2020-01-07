Путин похвалил совместные действия России и Сирии против боевиков

Такое заявление Путин сделал в ходе своего визита в Дамаск, где он провел переговоры с Асадом, который также поблагодарил своего коллегу на русском.

«За прошедший год сделано немало. Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, В Пальмире, Алеппо… Летчики ВКС РФ ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии. Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей», — указал глава РФ.

7 января Путин встретился с сирийским президентом Башаром Асадом, с которым разобрал последние события в регионе и планы по уничтожению террористических группировок в Идлибе, угрожающих безопасности мирных сирийцев. В переговорах подробно обсуждалась и ситуация на северной границе Сирии и меры, которые принимает в этом районе Турция.

Помимо этого, Путин в Дамаске посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, а также зашел в древнюю мечеть столицы и старейший православный собор Девы Марии.