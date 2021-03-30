Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, сообщили в Кремле. Лидеры трех стран обсудили Донбасс и вопрос регистрации, возможных поставок и совместного производства «Спутник V» в странах Евросоюза.

Глава РФ подчеркнул, что киевские власти должны выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Президент серьезно обеспокоен из-за провокаций со стороны Украины в Донбассе, а также из-за фактического отказа от выполнения согласованных в июле Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

По поводу отношений России и Европы Путин отметил, что Москва готова восстановить деполитизированный диалог, если увидит встречную заинтересованность.