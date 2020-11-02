Путин поговорил с главами Армении и Азербайджана

«1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — сказано на сайте Кремля.

Лидеры трех стран обсуждали вопросы урегулирования военного конфликта в регионе, который обострился в конце сентября. Участники обвинили друг друга в нарушении перемирия на приграничных территориях.

Стороны были прглашены в Москву для переговоров, на которых они пришли к согласию, однако мир был сорван. Официальный Баку заявил, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения, Ереван обвинил Азербайджан в авиаударах по Нагорному Карабаху.

Конфликт привел к жертвам среди мирного населения.