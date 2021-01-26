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    26 января 2021, 21:38

    Путин поговорил по телефону с Байденом

    Наталья Жуковская

    Путин поговорил по телефону с Байденом. Президент России поздравил коллегу с началом работы на посту главы США, заявили в Кремле.
    Путин поговорил по телефону с Байденом

    Лидеры обеих стран выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, поговорили о возможном сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса, а также об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу.

    Лидеры рассмотрели возможность сотрудничества Москвы и Вашингтона в торгово-экономической сфере, и обсудили проблематику сохранения СВПД.

    Вспомнили и про Украину, в этой связи обсудили инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Байден заявил Путину о поддержке суверенитета Украины.

    «В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — сказано на сайте Кремля.

    Белый дом в свою очередь заявил, что Байден говорил с Путиным о взломе SolarWinds, «вмешательстве в выборы» и на другие темы, сообщило РИА «Новости».