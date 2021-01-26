Путин поговорил по телефону с Байденом

Лидеры обеих стран выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, поговорили о возможном сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса, а также об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу.

Лидеры рассмотрели возможность сотрудничества Москвы и Вашингтона в торгово-экономической сфере, и обсудили проблематику сохранения СВПД.

Вспомнили и про Украину, в этой связи обсудили инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Байден заявил Путину о поддержке суверенитета Украины.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — сказано на сайте Кремля.

Белый дом в свою очередь заявил, что Байден говорил с Путиным о взломе SolarWinds, «вмешательстве в выборы» и на другие темы, сообщило РИА «Новости».