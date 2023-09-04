Мир 04 сентября 2023, 16:53 Путин подтвердил обсуждение зерновой сделки с Эрдоганом на встрече в Сочи Путин на встрече в Сочи обсудил с Эрдоганом зерновую сделку РИА «Новости»

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Одной из главных тем переговоров лидеров России и Турции в Сочи стала зерновая сделка. Эту информацию подтвердил президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС.

По его словам, переговоры прошли в деловой атмосфере.

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«Естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Господин президент уделил этому значительное внимание», — отметил глава государства.

Он указал на то, что Россия не собиралась покидать зерновую сделку, но «ее просто вынудили принять это решение». По его словам, западные страны блокировали возможности для продолжения инициативы. Из-за санкций Россия столкнулась с трудностями по многим направлениям, в том числе связанных с банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок.

Путин добавил, что Россия готова перезапустить зерновую сделку, но только после снятия санкций на экспорт российской сельскохозяйственной продукции. После исполнения всех требований страна примет участие в инициативе в течение нескольких дней.