Мир 04 сентября 2023, 13:25 Путин подтвердил, что обсудит с Эрдоганом зерновую сделку Путин заявил, что поднимет на встрече с Эрдоганом в Сочи вопросы зерновой сделки РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обсудит с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Сочи зерновую сделку. Глава государства заявил об этом в начале переговоров. Его процитировало РИА «Новости».

«Знаю, что вы хотите сегодня поднять вопрос о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», — сказал он в начале встречи.

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Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что внимание всего мира приковано к зерновой сделке. Все составили ожидания на этот счет и ждут, чем окончатся переговоры.

Кроме черноморского соглашения президенты обсудят украинский кризис в целом, ситуацию в Сирии, создание газового хаба. Владимир Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются и диверсифицируются, набранный темп их развития сохранился.

Источник ТАСС заявлял, что лидеры обсудят возможное возобновление зерновой сделки на новых условиях, в том числе при переподключении Россельхозбанка к SWIFT.