Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи Донбассу

На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В документе сказано, что в месячный срок российский кабмин обязан смягчить условия допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Они также будут опущены к участию в госзакупках. Фактически действующие в самопровозглашенных республиках организация получат сертификаты о происхождении товаров. Глава государства поручил обеспечить неприменение количественных экспортных и импортных ограничений к товарам, которые будут перемещаться из Донецка и Луганска через российскую границу. Исключение составят отдельные виды товаров.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилинподчеркнул, что указ Путина действует в рамках минских соглашений.

«Это как раз вот речь о трансграничном сотрудничестве. Все в рамках этого. То, что Украина не выполняет <…> взятые на себя обязательства — это теперь проблема Украины», — цитирует его ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что Россия является очень правовым государством. Но остается верна себе, выполняя свои обязательства в сложной ситуации.

Ранее британские СМИ сообщили о готовности Лондона отправить на Украину до 600 военнослужащих в случае начала боевых действий с Россией.