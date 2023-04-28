Мир 28 апреля 2023, 18:40 Путин подписал указ о поставках нефти в дружественные страны Путин вывел из запрета поставки нефти дружественным странам вне ценового потолка РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о поставках нефти и нефтепродуктов по договорам с дружественными странами по контрактам, заключенным до 1 февраля 2023 года, вне зависимости от потолка цен. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Действие указа не распространяется на поставки отечественной нефти, осуществляемые в соответствии с заключенным контрактами со странами, не включенными в перечень недружественными государствами», — уточнили в тексте указа.

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В декабре 2022 года президент подписал указ об ограничении поставок отечественной нефти и нефтепродуктов покупателям по условиям ценового потолка.

При этом у Путина оставалось за собой право исключать ряд поставок из-под действия указа специальным распоряжением.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза в конце 2022 года ввели ценовой потолок на поставки российской нефть, ограничив их 60 долларами за баррель.