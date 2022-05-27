Путин поддержал решение объявить 29 мая Днем Евразийского союза

Россия полностью поддерживает решение объявить 29 мая Днем Евразийского союза. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«В календаре появится новая дата, которая станет символизировать приверженность стран ЕАЭС к интеграции и объединит наш народ. Мы это решение поддерживаем», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на попытки западных стран помешать интеграции, зарубежные партнеры с интересом относятся к ЕАЭС.

«Со стороны зарубежных партнеров растет интерес к Евразийскому экономическому союзу, даже несмотря на развязанную Западом конфронтацию и попытки учинить препятствия нашей интеграции», — добавил он.

Ранее заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Абрамзевич заявил, что на фоне жесткого санкционного давления страна видит привлекательность сотрудничества в рамках Евразийского союза.