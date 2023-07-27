Мир 27 июля 2023, 21:32 Путин подарил вертолет президенту Зимбабве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подарил вертолет лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Об этом в Twitter написало министерство информации африканского государства.

«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту <…> вертолет», — сообщили в ведомстве.

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Там отметили, что вертолет скоро отправится в Зимбабве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее уточнил, что Путин подарил вертолет еще в прошлом году.

Глава российского государства принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Путин о готовности отправлять зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно. Россия доставит беднейшим государствам континента по 25-50 тысяч тонн зерна. Доставка будет бесплатной.

Рособронэкспорт представил стенд с беспилотниками на форуме «Россия — Африка». На стенде продемонстрировали новые российские беспилотники «Орлан» и «Орион». Последний оснащен небольшой авиабомбой.