27 июля 2023, 21:32
Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
Президент России Владимир Путин подарил вертолет лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Об этом в Twitter написало министерство информации африканского государства.
«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту <…> вертолет», — сообщили в ведомстве.
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Там отметили, что вертолет скоро отправится в Зимбабве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее уточнил, что Путин подарил вертолет еще в прошлом году.
Глава российского государства принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Путин о готовности отправлять зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно. Россия доставит беднейшим государствам континента по 25-50 тысяч тонн зерна. Доставка будет бесплатной.
Рособронэкспорт представил стенд с беспилотниками на форуме «Россия — Африка». На стенде продемонстрировали новые российские беспилотники «Орлан» и «Орион». Последний оснащен небольшой авиабомбой.
Вертолеты
Владимир Путин
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