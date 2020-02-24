Путин подарил Трампу серебряные монеты в 2018-м. Это было неловко
Об этом стало известно из перечня подарков, полученных сотрудниками федеральных органов власти от властей иностранных держав. Документ опубликовал Федеральный реестр США в понедельник, 24 февраля.
Трамп получил подарок от российского президента 19 августа 2018 года. Стоимость 12 серебряных монет оценивается в 1,5 тысячи долларов. По традиции, их передали на хранение в Национальное управление архивов и документации. В реестре указана и причина, по которой президент Америки принял подарок.
«Непринятие привело бы к неловкой ситуации для дарителя и властей США», — сказано там.
Монеты — не самые дорогой подарок из опубликованных в списке. Первое место по стоимости занимает набор из шести тарелок нимфенбургского фарфора, который первая леди страны Мелания Трамп получила от эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.
В реестр также вошли подарки от представителей других государств — президент Франции Эммануэль Макрон вручил американскому коллеге сумку для гольфа Louis Vuitton за 8275 долларов, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо подарил Трампу статуэтку белухи из белого мрамора. Ее стоимость составила 470 долларов.
Минимальная цена презентов, которые получили президент США с супругой в 2018 году, составила 450 долларов. Оцененных в эту сумму подарков оказалось много.