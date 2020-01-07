Путин подарил Спасо-Преображенскому собору икону Божией Матери «Тихвинская»

В свою очередь глава государства получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.

Путин приехал в Спасо-Преображенский собор в полночь, чтобы принять участие в рождественской службе.

После божественной литургии российский лидер немного побеседовал с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему икону.

Перед тем, как покинуть собор, глава государства поздравил верующих. «Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», — сказал Путин.

В ночь на 7 января в храмах по всей стране начали проходить рождественские богослужения. Главная праздничная служба состоялась в храме Христа Спасителя в Москве, ее вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На праздничную литургию в столичном храме собралось несколько тысяч человек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой тоже приехали на рождественское богослужение. Стоит отметить, что председатель правительства традиционно встречает Рождество в храме Христа Спасителя.