Путин подарил кречета принцу Абу-Даби. Такого же, как королю Саудовской Аравии

Такого же кречета ранее Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

15 октября президент России прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Его кортеж из аэропорта Абу-Даби сопроводили автомобили Mercedes с надписью ДПС.

Руководитель Российского государства отметил, как похорошела столица ОАЭ со времени его последнего визита в Эмираты.

«Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта сюда, в резиденцию официальную — из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

До этого глава России приезжал в Объединенные Арабские Эмираты с государственным визитом 12 лет назад — в 2007 году.