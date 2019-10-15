  • Путин подарил кречета принцу Абу-Даби. Такого же, как королю Саудовской Аравии

    15 октября 2019, 17:53

    Андрей Иванов

    Еще один белый кречет из России останется на Ближнем Востоке — президент Владимир Путин вручил хищную птицу наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну. Взамен он получил макет дворца Каср аль Хасн. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Такого же кречета ранее Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

    15 октября президент России прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Его кортеж из аэропорта Абу-Даби сопроводили автомобили Mercedes с надписью ДПС.

    Руководитель Российского государства отметил, как похорошела столица ОАЭ со времени его последнего визита в Эмираты.

    «Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта сюда, в резиденцию официальную — из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

    До этого глава России приезжал в Объединенные Арабские Эмираты с государственным визитом 12 лет назад — в 2007 году.