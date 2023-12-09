Мир 09 декабря 2023, 16:40 Путин поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поблагодарил лидера Египта Абдельфаттаха Сиси за содействие в эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа, а также в доставке гуманитарных грузов из России в палестинский анклав. О телефонном разговоре политиков сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин также поделился впечатлениями по итогам своего визита 6 декабря в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию и переговоров с лидером Ирана — эта встреча проходила в Москве 7 декабря.

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Во время телефонного разговора Путин и Абдельфаттах Сиси подняли тему российско-египетского сотрудничества, отметив его весьма успешное развитие.

Обе стороны подтвердили заинтересованность в том, чтобы оно продолжало набирать обороты в самых разных областях и базировалось на основе принципов стратегического партнерства.