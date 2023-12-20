20 декабря 2023, 15:05
Путин включил Россию в число стран-лидеров с мировым авторитетом
Путин поблагодарил парламентариев за укрепление авторитета России в мире
Проведенная за последние годы работа включила Россию в число стран-лидеров, обладающих общемировым авторитетом. Об этом в ходе своего выступления на Совете законодателей заявил президент Владимир Путин
Он подчеркнул, что этого статуса страна добилась в том числе благодаря вкладу в дипломатическую работу парламентариев.
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«Представители Совета Федерации, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны», — заявил Путин.
Президент добавил, что парламентская дипломатия в очередной раз подтвердила: Россия выбрала свой суверенный курс и стоит на позициях строительства справедливого и многополярного мира.
Глава государства напомнил, что в 90-е годы, несмотря на несоблюдение законов, появились основы новой российской государственности, которые помогли в наведении конституционного порядка и дисциплины.
Путин добавил, что с тех пор российское законодательство совершенствуется, учитывая появление новых явлений и вызовов.
Россия
Владимир Путин
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