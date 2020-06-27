Путин поблагодарил главу Киргизии за приезд в Москву

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении.

Путин также поблагодарил Жээнбекова за участие киргизских военных в параде Победы на Красной площади в Москве.

Сам разговор состоялся по инициативе киргизской стороны. Главы государств также поговорили о перспективе сотрудничества России и Киргизии в различных сферах, в том числе в противодействии COVID-19.

Жээнбеков прилетел в Москву, чтобы принять участие в параде Победы, однако не попал на него. Причиной стал коронавирус, который обнаружили у сотрудника президентского аппарата и охранника, которые прибыли в российскую столицу вместе с Жээнбековым.