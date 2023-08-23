Мир 23 августа 2023, 13:15 Путин поблагодарил БРИКС за попытки подтолкнуть Украину к мирному решению конфликта Путин: Россия благодарна БРИКС за попытки урегулировать конфликт на Украине Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallookpress

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Партнеры России по БРИКС подключились к попыткам разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем. Президент России Владимир Путин поблагодарил их за усилия, сообщил ТАСС.

«Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают деятельное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами», — сказал он.

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Владимир Путин заявил, что проведение спецоперации связано с развязанным Западом восьмилетним конфликтом на истребление в Донбассе. Россия, по его словам, решила поддержать жителей.

Саммит объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР открылся в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, а Владимир Путин выступил перед коллегами по видеосвязи. Участники обсудят экономическую ситуацию, расширение БРИКС, создание собственной валюты и другие вопросы.