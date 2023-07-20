Мир 20 июля 2023, 13:20 Путин побеседует с лидером ЮАР на саммите Россия — Африка Песков: Путин побеседует на саммите Россия — Африка с лидером ЮАР Рамафосой РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса побеседуют на предстоящем саммите Россия — Африка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что контакты запланированы и с представителями других стран — участниц мероприятия, сообщил ТАСС.

«Да, мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамафосу. И конечно, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях этого саммита», — указал представитель Кремля.

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Саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. На повестке мероприятия — вопросы сотрудничества регионов, улучшение логистики и реализации сельскохозяйственного потенциала, темы комплексной безопасности и суверенного развития.

Собравшиеся также обсудят кооперацию в области науки и технологий, повышение эффективности экономики, гуманитарную и социальную сферу.