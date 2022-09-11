Газета Telegraph заявила, что Путин первым поздравил Карла III с вступлением на престол | 360°

Мир 11 сентября 2022, 02:30 Поделиться Telegram

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Viber Газета Telegraph заявила, что Путин первым поздравил Карла III с вступлением на престол Газета Telegraph: Путин первым поздравил Карла III с вступлением на престол РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин первым поздравил нового короля Великобритании Карла III с восхождением на престол, сообщила The Telepgraph. Церемония состоялась днем 10 сентября.

Президент России направил телеграмму в адрес британского монарха. В ней он пожелал Карлу III успехов, здоровья и всего самого доброго.

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Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II 8 сентября. Она ушла из жизни в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Королева на год пережила своего супруга — принца Филиппа. Ранее премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн отметил заслуги Путина на политическом поприще. Он назвал президента России гарантом стабильном в мире, написали «Невские новости».

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