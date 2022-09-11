Газета Telegraph заявила, что Путин первым поздравил Карла III с вступлением на престол | 360°

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Газета Telegraph заявила, что Путин первым поздравил Карла III с вступлением на престол

Газета Telegraph: Путин первым поздравил Карла III с вступлением на престол

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Российский лидер Владимир Путин первым поздравил нового короля Великобритании Карла III с восхождением на престол, сообщила The Telepgraph. Церемония состоялась днем 10 сентября.

Президент России направил телеграмму в адрес британского монарха. В ней он пожелал Карлу III успехов, здоровья и всего самого доброго.

The Telepgraph отметила, что Путин и сын ныне покойной королевы Елизаветы II встречались лично всего несколько раз. Одна из таких встреч состоялась в 2003 году, когда российский лидер посетил Великобританию.

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Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II 8 сентября. Она ушла из жизни в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Королева на год пережила своего супруга — принца Филиппа. Ранее премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн отметил заслуги Путина на политическом поприще. Он назвал президента России гарантом стабильном в мире, написали «Невские новости».

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Владимир Путин

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