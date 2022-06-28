Путин перенес сроки вступления в силу дачной амнистии

Президент РФ Владимир Путин перенес с 1 сентября на 1 июля 2022 года вступление в силу закона о продлении дачной амнистии. Соответствующий документ, подписанный главой государства, появился на портале правовой информации.

«В статье 9 Федерального закона от 30 декабря 2021 года „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ <…> слова „1 сентября“ заменить словами „1 июля“», — написано в документе.

Дачную амнистию продлили до 1 марта 2031 года. Продолжает действовать упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и жилые, садовые дома. Пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования землей признаются правом собственности.

Если участок находится в собственности и зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости, для оформления прав на дом владельцу потребуются только технический план и декларация. План составит кадастровый инженер, декларацию заполнит сам собственник. Для оформления бумаг можно обратиться в МФЦ.