Экономические меры, принятые правительством России по указу президента Владимира Путина, позволили экономике страны избежать серьезного спада. Об этом написал Bloomberg.

«Россия избежала рецессии благодаря значительным экспортным доходам и стабилизации рубля», — написали авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что Путин сумел переиграть Запад, так как сделанные обещания по уничтожению российской экономики остались невыполненными.

«Рост добычи нефти серьезно ослабил негативное воздействие санкций США и Европы», — добавили в Bloomberg.

По их мнению, западным странам из-за развязанной санкционной политики грозит политический и экономический кризис, а Россия продемонстрировала способность выдерживать натиск санкций.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объяснил введение антироссийских санкций тем, что Европа не хочет боевых действий с РФ. Он подчеркнул, что механизм санкций применим только к тем странам, которые провоцируют ЕС.