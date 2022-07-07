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    07 июля 2022, 10:05

    Путин переиграл Запад — Bloomberg

    Bloomberg: уловка Путина позволила ему переиграть Запад и избежать спада экономики

    Максим Зинкин

    Экономические меры, принятые правительством России по указу президента Владимира Путина, позволили экономике страны избежать серьезного спада. Об этом написал Bloomberg.

    «Россия избежала рецессии благодаря значительным экспортным доходам и стабилизации рубля», — написали авторы материала.

    Журналисты подчеркнули, что Путин сумел переиграть Запад, так как сделанные обещания по уничтожению российской экономики остались невыполненными.

    «Рост добычи нефти серьезно ослабил негативное воздействие санкций США и Европы», — добавили в Bloomberg.

    По их мнению, западным странам из-за развязанной санкционной политики грозит политический и экономический кризис, а Россия продемонстрировала способность выдерживать натиск санкций.

    Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объяснил введение антироссийских санкций тем, что Европа не хочет боевых действий с РФ. Он подчеркнул, что механизм санкций применим только к тем странам, которые провоцируют ЕС.