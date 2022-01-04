Президент России Владимир Путин смог переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай. Такое мнение выразил обозреватель Энтони Ашкенази в статье для Daily Express.

Российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, отметил обозреватель в своем материале. Возможные поставки по нему, по мнению Ашкенази, сопоставимы с объемами топлива, которые планировалось направить в Европу по «Северному потоку — 2».

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу „Сила Сибири 2“», — привело РИА «Новости» фрагмент статьи. При этом автор материала отметил, что «это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис».

Россия, как отметил публицист, готова поставлять больше газа в Европу, но сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.

Евросоюз должен разделить ответственность за «очень высокие цены на энергию». В текущей ситуации на газовом рынке Европы отчасти виновата и Россия, полагают в Польше. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий считает, что РФ занимается «газовым шантажом» при помощи газопровода «Северный поток — 2».