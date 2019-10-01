Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2» в Ереване

Президент России Владимир Путин прибыл в Армению на заседание Высшего евразийского экономического совета. Во время фотографирования журналистка телеканала «Рустави 2» выкрикнула вопрос, чем вызвала недоумение, но ответ все же прозвучал.

«Когда вы начнете выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии?» — приводит слова грузинской журналистки Sputnik Армения.

Вопрос прозвучал в полной тишине, когда политики шли по красной дорожке во время фотографирования.

Путина удивил такой выкрик, но он заверил, что Россия «всегда выполняет свои обещания».

Услышала ли девушка его слова, неизвестно, так как сотрудники безопасности попросили ее отойти от ограждения.

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Российские войска вошли на территорию Южной Осетии после того, как в 2008 году власти Грузии пытались установить контроль над регионом. Тогда войска обстреляли осетинскую столицу, но российские военные вытеснили бойцов Грузии.

Сейчас грузинское правительство считает незаконным посещение Южной Осетии без своего согласия.