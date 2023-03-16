Мир 16 марта 2023, 09:47 Путин ответил на обман Вашингтона ракетами «Авангард» Экс-разведчик Риттер: Путин ответил на обман США в Европе ракетами «Авангард» РИА «Новости»

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Разработка гиперзвуковых «Авангардов» стала ответом президента России Владимира Путина на обман США в вопросе размещения противоракетных систем в Европе. Такое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.

Эксперт напомнил, что американские власти с начала 2000-х годов начали размещать ПРО в Восточной Европе. Он убеждали Россию, что установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. А на самом деле Standard Missile-3 Block IIA используется для этих целей.

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«Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: „Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты“», — отметил Риттер.

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В конце 2022 года Россия развернула систему «Авангард», которая имеет репутацию непобедимого оружия Путина.