Мир 22 июня 2023, 20:19 Путин оценил возможность расширения сотрудничества России и Катара Путин: Россия и Катар могут улучшить уровень двусторонней торговли РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия и Катар способны серьезно улучшить уровень двусторонней торговли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста», — отметил глава государства.

Реклама

По словам президента, формированием идей по этому вопросу займется российско-катарская межправительственная комиссия. Ее возглавит вице-премьер Александр Новак.

Путин отметил, что Российский фонд прямых инвестиций ведет сотрудничество с Катарским инвестиционным агентством. Дела показали значительное движение, добавил глава государства.

Ранее Россия и Катар обсудили сотрудничество по вопросу обращения с отходами на полях ПМЭФ. Кроме того, стороны договорились о возможности деловых визитов для поддержания двустороннего диалога.