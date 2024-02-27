Мир 27 февраля 2024, 11:11 Путин оценил вклад движения русофилов по недопущению изоляции России Путин назвал важным вклад русофилов в недопущение изоляции России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международное движение русофилов вносит серьезный вклад в противодействие попыткам Запада добиться своей цели по изоляции России, распространяет объективную информацию за рубежом и помогает разоблачать мифы пропаганды. Об этом в приветственном слове участникам Второго конгресса Международного движения русофилов заявил президент России Владимир Путин, его обращение опубликовали на сайте Кремля.

«Русофильское движение вносит серьезный вклад в противодействие всем попыткам западных стран по изоляции России, разоблачает антироссийские измышления, распространяет достоверную и объективную информацию о нашей стране», — сказал он.

Реклама

Глава государства напомнил, что форум собрал делегации из более чем 130 стран. По его словам, такой широкий состав участников свидетельствует о том, что движение крепнет и развивается, а также обретает сторонников.

«Ваша деятельность способствует сохранению традиций взаимного уважения и дружбы, которые связывают остальные народы с россиянами», — добавил президент.

Ранее Путин указал на провал попыток Запада по изоляции России.