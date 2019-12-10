Путин предрек новую Сребреницу в Донбассе в случае контроля Киевом границы с Россией

На Украине не принят закон об амнистии и размещение войск на границе с Донбассом может привести к массовым убийствам людей. Тем более что неясно, кто сильнее — националисты или Зеленский. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

Путин и Зеленский кратко пообщались один на один в Париже Подробнее

«До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками», — цитирует Путина «Интерфакс».

Он добавил, что в случае размещения военных на линии соприкосновения могут повториться события, которые происходили в Сребренице. В 1995 году в этом городе произошло массовое убийство мусульман.

«Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами, непонятно, кто там сильнее. И непонятно, что там произойдет и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям», — отметил Путин.

Президент также отметил, что этот вопрос имеет политический характер. По словам Путина, во время встречи с Зеленским обсуждалась и судьба россиян, которые осуждены на Украине.

«В том числе и это было вчера предметом наших дискуссий, мы долго дискутировали, я из Елисейского дворца вышел только в три часа ночи по Москве», — сказал глава государства.

Переговоры Путина и Зеленского проходили 9 декабря в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже.