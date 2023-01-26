Мир 26 января 2023, 09:52 Путин отметил вклад Индии в обеспечение международной стабильности Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии с Днем Республики Unsplash

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди. Российский лидер направил поздравительную телеграмму руководству Индии по случаю Дня Республики. Текст опубликовали на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня Республики. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на всех направлениях», — говорится в поздравлении.

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Российский лидер отметил вклад Индии в обеспечение международной стабильности и безопасности, в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что российско-индийское предприятие Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, выпустила первую партию 7,62-миллиметровых автоматов Калашникова AK-203. В ближайшее время автоматы поступят в распоряжение армии Индии.