Мир 29 июля 2023, 02:38 Путин отказался беседовать с Эрдоганом о зерновой сделке — СМИ WSJ: Путин отказался от переговоров с Эрдоганом о возобновлении зерновой сделки РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин не хочет возобновлять переговоры с президентом Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом о продлении зерновой сделки. При этом турецкий лидер несколько раз настойчиво высказывал такие просьбы. Об этом со ссылкой на дипломатов МИД Турции сообщило издание The Wall Street Journal.

Уточняется, что в настоящий момент Кремль отказывается вести переговоры на эту тему на уровне руководителей стран, поэтому турецкие власти пытаются настроить диалог по другим каналам.

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«Я думаю, что российская сторона ставит под сомнение образ мышления Эрдогана. Это необычно, что Путин не отвечает на звонки от глав других государств», — рассказала газете бывший высокопоставленный дипломат в посольстве Турции в Москве Гулру Гезер.

Неделю назад Эрдоган заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг зерновой сделки. Он выразил уверенность, что Путин пойдет навстречу, и вместе они «обеспечат работу соглашения».