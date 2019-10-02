Путин осудил атаку на саудовские НПЗ и обсудил нападение с Роухани

Президент России Владимир Путин встретился с иранским коллегой Хасаном Роухани. Главы стран обсудили атаку нефтяных объектов в Саудовской Аравии, которую осудил российский лидер.

Путин и Роухани раскрыли темы переговоров Подробнее

«Не думаю, что те, кто осуществил ее, достигли своих целей», — цитирует Путина «Интерфакс».

Он также отметил, что Роухани заверил его в непричастности Ирана к произошедшему нападению на НПЗ. Кроме того, Тегеран отвергает все обвинения США, которые уверены, что атака дело рук иранской стороны. Несмотря на все заявления, Вашингтон так и не предоставил никаких доказательств своего мнения.

По словам Путина, он лично разговаривал на тему организаторов инцидента с наследным принцем Саудовской Аравии.

«Я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представили. Давайте будем руководствоваться не эмоциями, а фактами», — подчеркнул президент России.

Нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco 14 сентября попали под обстрелы дронов. Два беспилотника атаковали территории, где в последствии начался пожар. В результате Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти, что привело к повышению цен на топливных рынках.