Мир 26 марта 2023, 10:59 Путин опроверг военный союз Китая и России Путин: сотрудничество России и Китая неопасно для Запада и не является военным союзом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудничество России и Китая не является военным союзом. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Тот побеседовал с президентом в рамках авторской программы для телеканала «Россия 24».

«Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал он.

Реклама

Таким образом глава государства ответил на один из вопросов Зарубина. Тот уточнил, опасно ли для стран Запада сотрудничество России и Китая.

Также Путин добавил, что между Россией и Китаем не возникло никакого военного союза. По его словам, обе страны действительно налаживают новые и развивают уже существующие контакты друг с другом в области военно-технического взаимодействия. Путин подчеркнул, что детали сотрудничества России и Китая в этом направлении достаточно открыты, прозрачны и не имеют секретных подоплек.