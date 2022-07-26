Президент России Владимир Путин красиво обвел вокруг пальца своего коллегу из США Джо Байдена в энергетической войне. Запад наложил эмбарго на покупку российской нефти, что привело к повышению цены на ресурс, заявил обозреватель американского издания American Thinker Томас Лифсон.

Непродуманная политика Запада создала дефицит на энергетическом рынке. Действия Европы и США оказались бессмысленными: сейчас Россия продает нефть Саудовской Аравии по более высокой цене, чем до введения санкций.

Российское сырье идет на производство электроэнергии в Саудовской Аравии, а добытая в их недрах нефть экспортируется в другие страны по еще более завышенной стоимости. Таким образом Путин обыграл Байдена, уверен Лифсон.

«Кто проигрывает? Ты, я и потребители во всем мире, особенно в странах, которые вводят ограничительные меры против России», — подытожил он.

В Кремле неоднократно напоминали о контрпродуктивности санкций. Все рестрикции оказали негативное влияние на экономику ЕС и США. А после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» Европу ждет суровая зима, считают эксперты.