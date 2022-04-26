РБК: совет законодателей обсудит отказ от прямых губернаторских выборов в РФ

На ближайшем заседании Совета законодателей обсудят возможную отмену прямых губернаторских выборов. Об этом написал РБК.

Заседание пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге, в нем примут участие главы комитетов обеих палат парламента, спикеры Государственной думы и Совета Федерации, а также председатели законодательных собраний регионов.

При этом источник уточнил, что обсудят несколько вариантов отказа от губернаторских кампаний. В одном случае обсудят отмену выборов только в 2022 году.

Во втором варианте процедура выборов губернаторов перейдет в зону ответственности заксобраний субъектов РФ.

В третьем губернаторы получат возможность самостоятельно определить формат собственной кампании. Кроме того, главы регионов формально получат возможность самостоятельно решать вопрос о формате губернаторских кампаний.

Ранее подобная практика действовала в России с 2004 по 2012 год, когда кандидатуру на пост главы субъекта предлагал президент, а заксобрание регионов утверждало ее.