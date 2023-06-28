Мир 28 июня 2023, 12:35 Путин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с королем Бахрейна Президент Путин провел телефонную беседу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой РИА «Новости»

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

Король Бахрейна подчеркнул, что поддерживает меры, предпринимаемые российскими властями для защиты законности и обеспечения стабильности в стране. Хамад Бен Иса Аль Халифа отметил и дружественный характер сотрудничества двух государств.

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Лидеры стран рассмотрели некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-бахрейнских отношений. Владимир Путин поздравил коллегу и весь народ Бахрейна с праздником Курбан-байрам. Главы государств условились о продолжении контактов.

Днем 26 июня Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Тот поддержал российского лидера после попытки вооруженного мятежа в стране. Другими темами разговора стала ситуация в Сирии и Закавказье. В тот же день Путин провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Беседа состоялась по инициативе ближневосточного государства.