Мир 24 июня 2023, 13:39 Путин обсудил ситуацию в России с Токаевым Президент России Путин рассказал о ситуации в стране главе Казахстана Токаеву РИА «Новости»

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Сложившуюся ситуацию в России обсудили президент Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Президент Казахстана подчеркнул, что основу безопасности общества и его успешного развития обеспечивают верховенство закона и Конституционный порядок. Токаев отметил, что все происходящие в России события являются внутренним делом страны.

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Владимир Путин поблагодари казахстанского коллегу за проявленное внимание к внутренним обстоятельствам.

Токаев стал вторым главой государства, с которым президент России обсудил ситуацию в стране. До этого Владимир Путин пообщался по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которому сообщил о последних событиях.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации по ситуации вокруг частной военной компании «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина пообещал, что организаторы вооруженного мятежа получат жесткий, но правосудный ответ.

Он подчеркнул, что к измене подтолкнули непомерные амбиции и личные интересы. Российский лидер подчеркнул, военные и силовые органы получили необходимые приказы и приступили к их выполнению.