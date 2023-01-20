20 января 2023, 12:26
Путин обсудил с президентом Казахстана вопросы взаимодействия в энергетике
Кремль: президент Путин обсудил с Токаевым развитие партнерства в энергетике
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, на котором обсудил актуальные темы взаимодействия стран в энергетической сфере. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе разговора стороны обсудили актуальные темы союзничества и развития российско-казахстанского стратегического партнерства», — сказано в сообщении.
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Казахстанский нефтегазовый холдинг «КазМунайГаз» в начале года заявлял о своих планах начать транспортировку нефти в ФРГ согласно поручению президента Токаева. Немецкая сторона также объявила о своей готовности принять транзит.
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Позднее Минэнерго России одобрило переправку 300 тысяч тонн нефти из Казахстана в Германию через нефтепровод компании «Транснефть» в первом квартале 2023 года.
В ноябре 2022 года Путин обсудил с Токаевым создание «тройственного газового союза» вместе с Узбекистаном. В январе власти Казахстана отметили, что еще не получили на этот счет никаких официальных документов, но переговоры уже ведутся.
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