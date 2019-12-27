Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения между странами

Также Путин и Сиси переговорили по поводу урегулирования кризиса в Ливии. Собеседники подтвердили уверенность в дальнейшем сотрудничестве и координации действий, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

«Отмечена важность посреднических усилий Германии и ООН в контексте продвижения политического процесса с участием всех основных ливийских сторон», — отметили в Кремле. Также президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Их разговор состоялся с подачи египетской стороны.

Полеты из России в Египет приостановили в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на борту самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Лайнер рухнул после взрыва бомбы в хвостовой части. На борту воздушного судна находились 224 человека. Все они погибли.