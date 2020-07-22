Путин обсудил с премьером Греции превращение Святой Софии в мечеть

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. Лидеры стран обсудили вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть.

Как сообщило РИА «Новости», в Греции данное решение является «вызовом для всего православного мира». Путин и Мицотакис также затронули российско-греческие отношения и ситуацию в Восточном Средиземноморье.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее высказался за превращение собора Святой Софии в мечеть и возобновление мусульманских молитв в нем. Во время богослужения предлагается использовать специальное освещение, для того чтобы не были заметны христианские фрески на стенах храма. Соответствующий указ был подписан 10 июля.

При этом в телефонном разговоре с Путиным 13 июля Эрдоган пообещал, что храм останется открыт для всех желающих, а христианские святыни будут сохранены.