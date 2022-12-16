Мир 16 декабря 2022, 19:05 Путин обсудил с премьер-министром Индии Моди важность отношений двух стран в рамках международных организаций

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Во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди важность продолжения тесной коммуникации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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«Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии в „Группе двадцати“ и Шанхайской организации сотрудничества», — добавили в пресс-службе.